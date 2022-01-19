قوات الاحتلال تعتقل الشيخ ناجح بكيرات في منطقة باب السلسلة

اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الأربعاء 19/1/2022، نائب مدير عام الأوقاف الإسلامية في القدس الشيخ ناجح بكيرات.

وأفاد شهود عيان، أن قوات الاحتلال اعترضت طريق نائب مدير الأوقاف الإسلامية الشيخ ناجح بكيرات، في منطقة باب السلسلة في محيط المسجد الأقصى المبارك واعتقلته.

وفي وقت سابق من صباح اليوم، اعتقلت قوات الاحتلال المقدسية هنادي الحلواني من أمام باب حطة بالمسجد الأقصى .

يُذكر، أن قوات الاحتلال، هدمت منزل عائلة الصالحية في حي الشيخ جراح في القدس، إلى جانب قيامها باعتقال أكثر من 20 فرداً من عائلة صالحيّة ومتضامنين معها قبل الشروع في هدم منزلها في حيّ الشيخ جرّاح.