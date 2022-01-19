الصحة بغزة: 3 وفيات و255 إصابة جديدة بفيروس كورونا

اعلنت وزارة الصحة بغزة اليوم الاربعاء 19/1/2022 ، عن 3 وفيات و255 إصابة جديدة بعد اجراء 1255 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية.

وبينت الصحة خلال التقرير الوبائي اليومي ان اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 48 حالة ، اجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 37 حالة.

وأوضح ان اجمالي تراكمي للمصابين 192209 اصابة ، واجمالي الحالات النشطة 1622 حالة ، واجمالي المتعافين 188853 حالة ، واجمالي الوفيات 1734 وفاة

وبشأن التطعيمات ، أوضح ان اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 1957960 جرعة، اجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 560407 شخص