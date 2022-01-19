الأسرى الإداريون يواصلون معركتهم بمقاطعة المحاكم "الإسرائيلية"

يواصل الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الأربعاء 19/1/2022، مُقاطعتهم للمحاكم لليوم 19 على التوالي.

وقرر الأسرى الإداريون مقاطعة محاكم الاحتلال، تحت شعار "قرارنا حرية"، للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري.

يُذكر أن قرابة الـ500 أسير إداري يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وقرروا بداية العام الخالي، مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال، في إطار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداريّ الممنهجة.

يُشار إلى أنّه ومن ضمن الأسرى الإداريين أربعة قاصرين وأسيرة وهي شروق البدن، وكانت أعلى نسبة إصدار أوامر اعتقال إداريّ خلال شهر أيار/ مايو 2021، ووصلت إلى 200 أمر، وخاض نحو 60 أسيراً ومعتقلاً إدارياً إضرابات عن الطعام جُلّها ضد الاعتقال الإداري.