الفجل مشروب سحري لتفتيت الدهون

يسعى الكثيرون لتخفيف أوزانهم لذا يُعد الفجل مشروع قوي وسحري لتفتيت الدهون المتراكمة في الجسم، حيث ينصح خبراء ومختصو التغذية بعدد من مشروبات التخسيس التي أثبتت فعالية كبيرة في حرق الدهون خاصة في منطقة البطن، وكذلك الأرداف، لذا نقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، ما يتعلق بالفجل كمشروب قوي وسخر لتفتيت الدهون، وهي وسيلة سهلة وبسيطة يمكن الحصول عليها في كل وقت وحين، خاصةً مع فصل الشتاء وتوافر الفجل بشكل كبير.

وفقدان الوزن يمثّل انخفاضاً في وزنك الإجمالي، الذي يشمل وزن العضلات والماء والدهون، أما خسارة الدهون فهي مجرد انخفاض في نسبة دهون الجسم. لذلك تعرفي الى فوائد الفجل لتفتيت الدهون بسرعة.

عصير الفجل لتخسيس الوزن

يعمل عصير الفجل كمزيل للسموم و يساعد على تنظيف الجهاز الهضمي والسموم الأخرى من الجسم. كما يساعد على الهضم وينظم أيضًا تدفق الصفراء.

كما يحتوي عصير الفجل على الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي لديها خصائص تقي من السرطان، وهو من اهم الخضراوات التي تساعد على التخسيس.

عصير الفجل للتخلص من الدهون

مذاق عصير الفجل غير طيب، يحتوي على بعض المرارة، مما يجعل من الصعب عليكِ شربه كل يوم. لذا، يفضل مزجه مع عصائر الفواكه والخضروات الأخرى، مثل عصير الجزر أو التفاح أو الأناناس.

وصفة عصير الفجل

المكونات:

½ كوب من شرائح الأناناس.

قطعة من الفجل.

الطريقة:

يُقطع الأناناس إلى قطع صغيرة.

يُغسل الفجل بالماء ويُقشر الجلد.

تقطع الفجل إلى قطع صغيرة.

يوضع الأناناس والفجل في الخلاط مع إضافة قليل من الماء النقي لتسهيل المزج.

تناولي كوب يومياً، ويفضل على الإفطار أو قبل الوجبة الرئيسية.

رجيم الفجل لتخسيس الوزن

يجب اتباع برنامج ريجيم الفجل التالي لمدة أسبوع لإنقاص الوزن بفاعلية:

- وجبة الفطور: برتقالة + شريحة جبن + كوب من عشبة المريمية

- وجبة الغذاء: 6 حبات فجل + صدر دجاج مسلوق منزوع الجلد + نصف برتقالة

- وجبة العشاء: 6 حبات فجل + برتقالة + سلطة مكونة من خيار وثمرة طماطم وخس.

نصائح لاستخدام الفجل لتخسيس الوزن

عند إتباع رجيم الفجل لإنقاص الوزن، من المستحسن:

- ممارسة تمارين رياضية من من 3-6 دقائق يومياً.

- تجنب إضافة الملح والبهارات على الطعام (يمكنك استبدالها بالليمون (الحامض) مع السلطة والبصل مع الدجاج).

أما إذا شعرتِ بالجوع بين الوجبات، لا تتناولي سوى الفجل!