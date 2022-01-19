طريقة سهلة لعمل الهريسة..!

يبحث الناس عن طريقة عمل الهريسة وهي من الحلويات الشتوية التي يرغب الناس في صنعها لإعطائهم مزيد من الدف والحرارة في فصل الشتاء تحديداً، والتي يحب أن يتناول فيها الناس أكلات للتدفئة، مع طعم لذيذ لا يايقاوم، وطريقة عمل الهريسة تختلف من بلدة لأخرى إلا أن الجميع يتفق على أنها طبق حلويات شهي لذا يقدم لكم فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية طريق سهلة لعمل الهريسة.

طريقة سهلة عمل الهريسة التقليدية

يمكنك عمل الهريسة كما يأتي:

1. المكونات

تعد مكونات الهريسة متوفرة في جميع المنازل وسهلة، وهي:

3 أكواب من السميد الخشن.

1 كوب من السكر.

نصف كوب من الزيت النباتي.

1 كوب من اللبن.

1 ملعقة صغيرة من الباكينج باودر.

1 كوب من اللوز المقشر، ويمكن استخدام أي نوع من المكسرات.

3 ملاعق كبيرة من الطحينة.

2. مكونات القطر

وهي كالاتي:

3 أكواب من السكر.

5 أكواب من الماء.

نصف ليمونة.

ملعقتان من ماء الزهر.

ملعقة فانيلا (اختياري).

طريقة عمل الهريسة

اتبع خطوات العمل جيدًا لتحصل على هريسة لذيذة:

اخلط كل من السميد الخشن مع السكر.

أضف الباكينغ باودر إلى اللبن، واخلطهم بشكل جيد.

أضف اللبن مع الباكينغ باودر إلى خليط السميد والسكر، واخلط المزيج بشكل جيد.

أضف الزيت، وحرك الخليط حتى تحصل على قوام عجينة مفتتة.

ادهن صينية الفرن بالطحينة، ووزع خليط الهريسة، واضغطه بشكل جيد حتى تحصل على سماكة متساوية على مساحة الصينية.

أضف اللوز أو نوع المكسرات المفضل.

غطي صينية الهريسة واتركها ترتاح وتختمر لبضع ساعات.

سخن الفرن إلى درجة حرارة 180 - 190 درجة مئوية.

اخبز الهريسة في الفرن مدة تتراوح بين 30 - 45 دقيقة تقريبًا.

أخرج الهريسة من الفرن بعد أن تصبح جاهزة، وضع عليها القطر وهي ساخنة.

طريقة عمل الهريسة بالقشطة

تعد الهريسة بالقشطة من أغنى أنواع الهريسة بالمحتوى الغذائي، كما أنها الأكثر تنوع من حيث المكونات والتي تحتاج إلى دقة أكبر في التحضير، لكنها تملك مكانة خاصة بين أنواع الهريسة المختلفة، إليكم طريقة تحضيرها:

1. مكونات القشطة

قم بتحضير المكونات الاتية:

200 غرام من القشطة.

1 كوب من الحليب المحلى المكثف.

القليل من الفانيلا.

2. مكونات الهريسة

تشمل الاتي:

2 كوب من السميد الخشن.

1 كوب من السكر.

3 حبات من البيض.

1 ملعقة كبيرة من الفانيلا.

2 ملعقة من الباكينغ باودر.

1 كوب من الزبدة المذابة.

نصف كوب من اللبن.

2 ملعقة كبيرة من الطحينة.

نصف كوب من المكسرات الناعمة أو الخشنة.

كوب من القطر.

3. طريقة عمل الحشوة

اتبع ما يأتي:

يتم خلط القشطة مع الحليب المكثف والمحلى باستخدام المضرب الكهربائي.

تتم إضافة الفانيلا بعد بضع دقائق من الخفق، والاستمرار بالخفق حتى تحصل على خليط متجانس.

4. طريقة عمل الهريسة

اتبع الخطوات الآتية:

اخلط كل من السميد والسكر والباكينج باودر بشكل جيد.

أضف البيض والفانيلا، واخلط المكونات باستخدام مضرب اليد.

أضف الزبدة المذابة مع الاستمرار بالخلط.

أضف اللبن، وتأكد من أن تخلط المكونات بشكل جيد حتى تحصل على قوام مثالي.

افصل عجينة الهريسة إلى قسمين.

ادهن صينية الفرن بالطحينة، ووزع قسم من الهريسة عليها.

غلف الصينية حتى ترتاح الهريسة، كما يجب أن تغلف القسم الثاني منها أيضًا واتركها بضع ساعات ترتاح.

سخين الفرن عندما ترتاح الهريسة، ومن ثم اخبز النصف الأول من الهريسة وذلك لبضع دقائق أو حتى تأخذ لون ذهبي خفيف.

أخرج الصينية من الفرن وأضف الحشوة، ثم أضف ووزع النصف الثاني من الهريسة، ثم وزع كمية من المكسرات على وجه الهريسة.

أعد الصينية إلى الفرن لخبزها مدة تتراوح بين 30 - 40 دقيقة أو حتى يصبح لونها ذهبي.

أخرج الصينية من الفرن، واسكب القطر عليها وهي ساخنة.

نصائح للحصول على هريسة صحية

للحصول على هريسة خفيفة صحية يجب عليك اتباع ما يأتي:

عدم الإكثار من القطر.

عدم الاحتفاظ بالهريسة لأكثر من 4 أيام خاصة بالقشطة.