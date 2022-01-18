يعيش حالة نفسية صعبة.. كوخافي يجري محادثة مع الضابط الذي قتل زملاءه في ريحا

أجرى رئيس أركان جيش الاحتلال أفيف كوخافي، اليوم الثلاثاء، محادثة شخصية مع الضابط في "الجيش الإسرائيلي" الذي أطلق النار صوب اثنين من الجنود وأرداهم قتلى قرب مدينة أريحا شرق الضفة المحتلة، عن طريق الخطأ.

بحسب وسائل إعلام عبرية، فإن هناك شكوك لدى جهات التحقيق أن "الضابطين لم يطلقا النار تجاهه في حين أن هو أطلق من 3 إلى 5 رصاصات".

وأشار إلى أنه خلال التحقيق مع الضابط، قال إنه "سمع ضوضاء وحركة مريبة فاستدار وأطلق النار لأنه اعتقد أن المسلحين أمامه بأنهم إرهابيون".

وأكد الإعلام العبري، أن "الضابط الإسرائيلي ما يزال في إحدى قواعد الجيش وخلال الأيام المقبلة سيخضع لمزيد من التحقيقات والاستجواب تحت التحذير وذلك بعد جمع المحققين شهادات الجنود الآخرين".

ولفت الإعلام، إلى أن "الضابط يعيش في حالة نفسية خطيرة للغاية منذ الحادث".

الجدير بالذكر، أن وسائل إعلام عبرية، أفادت، الأربعاء الماضي، بمقتل ضابطان من جيش الاحتلال من وحدة النخبة خلال دورية أمنية بالقرب من قاعدة عسكرية للجيش الإسرائيلي في غور الأردن بنيران صديقة بعدما تم تحديد هويتيهما خطأ.