تحذيرات من ارتداء العدسات اللاصقة عند الإصابة بنزلة برد

قال طبيب العيون الروسي إيغور أزنوريان، إن ارتداء العدسات اللاصقة عند إصابتك بنزلة برد قد يؤدي إلى إتلاف عينيك وتفاقم نزلة البرد.

ووفقا للطبيب، فإنه بعد الإصابة بعدوى فيروسية في 1-1.5% من الحالات، تبدأ مضاعفات العين.

وأضاف: "إذا تأثرت القرنية، على سبيل المثال، فقد تصبح الرؤية غير واضحة. هذه حالة خطيرة يمكن أن تكون ناتجة عن كل من الهربس (يتميز بتلف الجلد والأغشية المخاطية والعينين والجهاز العصبي)، وآفات الفيروس الغدي (التي تتميز بتلف الأغشية المخاطية في الجهاز التنفسي العلوي، الملتحمة، الأنسجة اللمفاوية)".

وتابع: "عند ظهور العلامات الأولى للعدوى الفيروسية، مثل سيلان الأنف أو السعال أو التهاب الحلق، يجب التوقف عن ارتداء العدسات".

وزاد بالقول: "يبقى الكثيرون في العدسات اللاصقة، وخاصة أولئك الذين لا يظلون في المنزل أثناء المرض. يجب أن يؤخذ في الاعتبار أنه تحت العدسات اللاصقة، تكون المضاعفات في العين أكثر صعوبة بعدة مرات من حيث الحجم".

كما قدم الخبير توصيات للاستجمام في الهواء الطلق في فصل الشتاء. هكذا، حسب قوله، في أيام الشتاء الصافية، تجدر حماية عينيك من أشعة الشمس والأشعة فوق البنفسجية، "إذا ذهبت للتزلج في الجبال، على سبيل المثال، فهناك إشعاع فوق بنفسجي شديد للغاية، وينعكس بشدة من الثلج".

وبيّن طبيب العلوم الطبية، أن هذا يمكن أن يؤثر بشكل خطير على العينين، ويضر بشبكية العين، ونصح بحماية العين بنظارات خاصة ذات طبقة تمتص الأشعة فوق البنفسجية.