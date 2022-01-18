تقرير هل يوجد شح في غاز الطهي بقطاع غزة..!

أكد رئيس جمعية شركات البترول والغاز في قطاع غزة، أحمد الحلو، اليوم الثلاثاء، أن قطاع غزة شهد خلال العشرة أيام الماضية شح في غاز الطهي داخل المحطات خلال فترة المنخفض الجوي الحالي، لكنه "محدود نسبيًا وغير مقلق".

وأوضح الحلو، في تصريح لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن "أسباب الشح المحدود للغاز يعود إلى زيادة طلب المواطنين عليه وتراجع أعداد الشاحنات المحملة بالغاز من الجانب المصري و"الإسرائيلي" إلى القطاع، مشيرًا إلى أن كميات الغاز الموجودة حاليًا في المحطات كافية لتلبية احتياجات الناس.

وبخصوص ارتفاع أسعار الغاز، بيّن الحلو، أنه "لا يوجد ارتفاع في أسعار أسطوانات الغاز التي تُباع من المحطات للمستهلك في كافة محافظات قطاع غزة".

وأفاد بأنه تم إدخال 12 شاحنة محملة بغاز الطهي من الجانب المصري عبر معبر رفح البري إلى القطاع، اليوم، كما سيتم إدخال خمس شاحنات أخرى من معبر كرم أبو سالم التجاري، غدًا الأربعاء.

و"سيتم أيضًا إدخال من 12 إلى 15 شاحنة من الجانب المصري يوم الخميس المقبل"، كما يقول الحلو.

وتأثرت الأراضي الفلسطينية، مساء يوم الخميس الماضي، بمنخفض جوي عميق استمر لأيام عدة، صاحبه هطول كميات كبيرة من الأمطار مصحوبة بعواصف رعدية وبرقية، كما سادت أجواء من البرودة الشديدة والصقيع التي وصلت في بعض المناطق لأقل من الصفر درجة مئوية.