الاحتلال يجبر مواطنين على هدم منزل ومنشأتين تجاريتين بالقدس

أجبرت سلطات الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء اليوم الثلاثاء 17 يناير 2022، مواطنًا مقدسيًا على هدم منزله في مخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة، كما أجبرت مواطنًا آخر في المخيم على هدم محله التجاري قيد الإنشاء، ومواطنًا من حي جبل المكبر على هدم محله التجاري.

وأفادت مصادر محلية، بأن سلطات الاحتلال أجبرت المواطن محمد علي على هدم منزله في مخيم شعفاط للمرة الثانية على التوالي، كما أجبرت أحد المواطنين على هدم محله التجاري قيد الإنشاء.

وقالت المصادر: "إن سلطات الاحتلال أجبرت أيضًا المواطن مالك خلايلة على هدم محله التجاري في حي جبل المكبر جنوب شرق القدس المحتلة".