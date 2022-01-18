إصابة مستوطن في القدس

أصيب سائق حافلة مستوطنين، مساء اليوم الثلاثاء، بعد استهداف مركبته بزجاجات حارقة في بلدة الطور بالقدس المحتلة.

وأكدت مصادر عبرية إصابة السائق بجروح، نقل على إثرها لتلقي العلاج بأحد مشافي الاحتلال.

ويواجه أهالي الطور شرقي القدس المحتلة اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه، إلى جانب خطر التشرد في العراء لعشرات العائلات التي تواجه خطر هدم منازلها.

وتحولت التمركزات والطرقات الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس المحتلة إلى كابوس للمستوطنين جراء الزيادة الكبيرة في عدد عمليات رشق مركباتهم بالزجاجات الحارقة والحجارة في الأشهر الأخيرة.