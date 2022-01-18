وقفة إسناد للأسير ناصر أبو حميد في جنين

طالب مشاركون في وقفة إسناد للأسير المريض ناصر أبوحميد والأسرى المرضى، نظمت في خيمة الاعتصام بميدان عميد الأسرى كريم يونس وسط مدينة جنين، مساء اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي والمؤسسات الإنسانية والحقوقية بالتدخل العاجل والضغط للإفراج عن الأسرى المرضى وفي مقدمتهم الأسير أبو حميد.

وشارك في الوقفة ممثلون عن فصائل العمل الوطني والإسلامي وذوو الشهداء وأسرى محررون وفعاليات جنين ومخيمها، إذ رفع المشاركون صورًا للأسير ناصر أبو حميد وعددًا من الأسرى وصورًا للشهداء الذي يحتجز الاحتلال جثامينهم.

كما طالب المشاركون، بالضغط على سلطات الاحتلال لاسترداد جثامين الشهداء المحتجزة في الثلاجات ومقابر الأرقام، مشددين على ضرورة تكثيف الحراك الشعبي لمساندة الأسرى وذوي الشهداء.

وحملوا سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى داخل السجون، وعلى رأسهم الأسرى المرضى الذين يعانون من سياسة الإهمال الطبي.