أردوغان: قد نناقش شروط نقل الغاز إلى أوروبا عبر تركيا مع "إسرائيل"

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، إنه "من الممكن أن نناقش شروط نقل الغاز إلى أوروبا عبر تركيا مع إسرائيل"، مؤكدًا أنه "يجب نقل الغاز إلى أوروبا عبر تركيا".

وأضاف أردوغان، في تصريح صحفي، أن مشروع "إيست ميد" نقل الغاز المشترك بين "إسرائيل" واليونان وقبرص ليس قابلا للتطبيق، داعيًا إلى نقل الغاز لأوروبا عبر بلاده.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة أوقفت دعمها لمشروع "إيست ميد" بسبب تكلفته العالية.

إلى جانب آخر، ذكر أردوغان، أنه من الممكن أن يزور رئيس كيان الاحتلال يتسحاق هرتسوغ إلى تركيا، خلال الأيام المقبلة.