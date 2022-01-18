العمادي ونائبه الحردان والوفد المرافق له يصلون قطاع غزة

وصل رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، السفير القطري محمد العمادي ونائبه خالد الحردان والوفد المرافق لهما، اليوم الثلاثاء، أراضي قطاع غزة، عبر حاجز بيت حانون شمال القطاع.

ومن المتوقع أن يتفقد السفير العمادي مشاريع اللجنة القطرية والإشراف على المنحة القطرية، بالإضافة الى عقد اجتماعات مع المسؤولين الفلسطينيين المحليين في القطاع.

وأكد السفير القطري محمد العمادي، أمس الإثنين، أن اللجنة وبالتعاون مع صندوق قطر التنمية، ستبدأ عملية صرف دفعة شهر يناير من المساعدات النقدية للأسر المستورة والمتعففة في قطاع غزة بدءا من يوم غد الثلاثاء الموافق 18/01/2022م.

وأوضح السفير العمادي، في بيان له، أن المساعدات النقدية ستقدم لنحو 97 ألف أسرة من الأسر المستورة، والمتعففة في محافظات القطاع، بواقع 100 دولار لكل عائلة.

وبين أن عملية التوزيع ستتم من خلال الأمم المتحدة، وعبر مراكز التوزيع التي حددتها في محافظات قطاع غزة، والبالغ عددها أكثر من 300 مركز ومحل تجاري.