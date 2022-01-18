جامعة بيرزيت تصدر بيانًا حول التعليم الوجاهي وموعد الامتحانات النهائية

أكدت جامعة بيرزيت في الضفة المحتلة، اليوم الثلاثاء، أنه "لن يكون هناك تعليم وجاهي أو الكتروني في الجامعة يوم غدٍ الأربعاء الموافق 19-1-2022

وأفادت بيرزيت، في بيان لها، بأنها أجلت الامتحانات النهائية التي كان من المقرر أن تبدأ يوم السبت 22 كانون الثاني لموعد سيعلن عنه لاحقًا.

فيما يلي نص البيان

الموضوع: التعليم ليوم الأربعاء والامتحانات النهائية

في ضوء استمرار المساعي المبذولة لإنهاء الأزمة الحالية واستمرار تعطل العملية التعليمية، فإنه لن يكون هناك تدريس يوم الأربعاء 19 كانون الثاني 2022 (آخر يوم تدريس حسب التقويم الأكاديمي)، وتؤجل الامتحانات النهائية التي كان من المقرر أن تبدأ يوم السبت 22 كانون الثاني 2022 إلى موعد سيعلن عنه في وقت لاحق.

يدعو مجلس الجامعة مكونات الجامعة كافة للسعي من أجل فتح أبواب الجامعة فوراً، بالتوازي مع استمرار الحوار، وذلك لحماية حقوق آلاف الطلبة، ومنهم خريجي الفصل الأول وطلبة التبادل الأكاديمي والتدريب العملي، وكذلك لضمان انعقاد الدورة الصيفية القادمة.

يشير مجلس الجامعة أن عدداً من المساعي ما زال قائماً للخروج من الأزمة الحالية بجهود وسطاء من أساتذة الجامعة ونقابة العاملين، وعدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني الحريصين على ديمومة الجامعة والساعين لعودة المسيرة التعليمية لمجراها الطبيعي. علماً بأن لجنة الحوار كانت قد اجتمعت مع ممثلي الأطر الطلابية وتم التوافق على المطالب الخدماتية والأكاديمية المقدمة من قبل الطلبة، وعليه تأمل الجامعة بالتوصل لحل ينهي الأزمة في أقرب فرصة.