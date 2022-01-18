"مقاومة الجدار": الاحتلال شكل مجموعات سرية لقتل الفلسطينيين لتفريغ الأرض من سكانها

أكد مدير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان شمال الضفة مراد اشتيوي، أن الاحتلال يشكل مجموعات سرية بتغطية أمنية لتنفيذ عمليات قتل ضد الفلسطينيين لتفريغ الأرض من سكانها

وقال اشتيوي خلال حديث لـ"إذاعة صوت القدس" حول مسيرة المستوطنين في الضفة، إن " المواجهة المباشرة بكل أشكالها هي السبيل الوحيد للتصدي لاعتداءات المستوطنين وعربدتهم في الضفة"، مطالباً بإغلاق كافة الشوارع الفلسطينية بوجه المستوطنين في الضفة ومنعهم من تنفيذ عمليات الاقتحامات.

وأوضح أن هناك دعوات متكررة من قبل المستوطنين لتنظيم مسيرات تجوب شوارع الضفة الرئيسية مثل حاجز حوارة وزعترة، داعيا المنظمات الأممية ومنظمات حقوق الإنسان بالتدخل لحماية أبناء شعبنا من عربدة الاحتلال ومستوطنيه.

وأشار مدير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إلى أن هناك جرأة كبيرة لدى المستوطنين في تنفيذ عمليات الاقتحامات والقتل في الضفة بسبب تغطية الاحتلال وحمايته.

يذكر أن جماعات المستوطنين دعت لمسيرات في شوارع الضفة، تنطلق مساء اليوم، من حاجز زعترة وصولا الى حاجز حوارة العسكريين جنوب نابلس؛ وتحمل عنوان "اسرائيل في خطر نريد دولة يهودية.