الأرصاد: إنخفاض الحرارة ووصول منخفض جوي ماطر الليلة

أعلنت الأرصاد الجوية الفلسطينية، مساء اليوم الثلاثاء، عن توقعاتها لحالة طقس فلسطين، بدءاً من الليلية وحتى الجمعة المقبل، حيث أظهرت تأثر فلسطين بمنخفض جوي قادم.

وتوقعت الأرصاد الجوية، أن تكون حالة الجو هذه الليلة شديد البرودة مع انخفاض في درجات الحرارة، ويقترب منخفض جوي جديد في ساعات الليل المتأخرة لتبدأ الأمطار بالهطول في أقصى الشمال مع زخات محلية في بقية المناطق، وتكون الرياح جنوبية الى جنوبية غربية ليلاً، والله تعالى أعلم

الأربعاء: 2022-01-19

تتأثر البلاد بامتداد لمنخفض جوي سريع وكتلة هوائية باردة الى باردة جداً، وتهطل الأمطار في معظم المناطق وتكون غزيرة أحياناً، وتسود أجواء باردة بشكل لافت في معظم المناطق، وفي ساعات المساء والليل تضعف حدة الهطولات وتتأثر البلاد بهواء قطبي المنشأ، بحيث تتساقط زخات متفرقة من البرد، وزخات محلية خفيفة من الثلج فوق القمم العالية وتكون الرياح غربية نشطة تتحول ليلاً الى شمالية غربية مع هبات قوية أحياناً، والله تعالى أعلم

الخميس: 2022-01-20

تستقر الأجواء من جديد مع فرصة محدودة لهطول زخات محلية خفيفة قد تكون ثلجية على الجبال في بعض المناطق صباحاً، وتكون السماء غائمة جزئياً نهاراً مع طقس بارد في كافة المناطق، وفي ساعات الليل يطرأ انخفاض ملموس على الحرارة وتسود أجواء شديدة البرودة، وتكون الرياح شمالية غربية، والله تعالى أعلم

الجمعة: 2022-01-21

تسود أجواء مستقرة وصحوة وباردة بشكل واضح في مختلف المناطق نهاراً، وفي ساعات الليل يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة مع خطر تشكل الصقيع، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة، والله تعالى أعلم