ميسي يتغيب عن منتخب الأرجنتين في تصفيات "قطر 2022"

أفادت وسائل إعلام أجنبية، بأن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لن يتم استدعاؤه لتشكيلة منتخب بلاده، الذي سيخوض مباراتين ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022".

وأشارت الوسائل، إلى أن الجهاز الفني للمنتخب الأرجنتيني منح قائده ميسي، البالغ من العمر 34 عاما، فترة راحة للتعافي من آثار إصابته بفيروس كورونا، مع فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي.

وشارك ليونيل ميسي في 16 مباراة هذا الموسم بضمن صفوف الأرجنتين، وسجل خلالها ستة أهداف، إضافة إلى خمس تمريرات حاسمة.

ومن المتوقع أن يواجه منتخب الأرجنتين نظيره التشيلي يوم 27 يناير الجاري، ومن ثم الكولومبي يوم 1 فبراير المقبل.

وكان منتخب الأرجنتين قد ضمن تأهله بالفعل إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2022، التي من المقرر أن تقام في قطر شتاء العام الجاري.