"بينيت" يزعم: تخفيف العقوبات عن إيران سيؤدي لتشجيع "الإرهاب"

زعم رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اليوم الثلاثاء قائلاً:" إن توفير أموال لإيران قد يؤدي إلى تشجيع ما أسماه بـ"الإرهاب".

وأضاف بينيت: "آخر شيء يمكنكم القيام به، هو ضخ عشرات المليارات من الدولارات لإيران، لأنكم ستحصلون على "إرهاب" على نطاق أوسع".

ولا تزال تجري محادثات فيينا لإعادة إحياء الاتفاق النووي الإيراني، بين إيران والدول الخمس المنضوية في الاتفاق النووي وهي : فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، روسيا، الصين.

وتهدف هذه المحادثات إلى رفع العقوبات الأميركية عن طهران والتزام إيران بتعهداتها النووية، إلى جانب الضمانات بعدم انسحاب واشنطن مجددًا من الاتفاق في حال العودة إليه.

وكان قد اتاح اتفاق عام 2015 رفع عدة عقوبات اقتصادية مفروضة على إيران، مقابل الحد من أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها، إلا أنه بات في حكم اللاغي منذ قرر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب انسحاب بلاده أحادياً منه عام 2018.