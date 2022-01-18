إصابة جنديين "إسرائيليين" في انفجار عبوة ناسفة شرق القدس

قالت وسائل إعلام "إسرائيلية"، اليوم الثلاثاء، إن "جنديين إسرائيليين أصيبا بجراح أثر انفجار عبوة ناسفة في قاعدة عسكرية "إسرائيلية" شرق مدينة القدس المحتلة".

وأوضحت إذاعة جيش الاحتلال، إن الجنديين أصيبا بجراح وصفت بالمتوسطة أثر انفجار عبوة ناسفة في قاعدة عسكرية بالقرب من ميشور أدوميم شرقي القدس.

وبينت الاذاعة العبرية، أن الجنديين تم نقلهما للمشفى لتلقى العلاج.

وفي نفس السياق، أكد المتحدث باسم الجيش، أن الجيش فتح تحقيقًا في إصابة اثنين من جنوده جراء انفجار سلاح داخل قاعدة تدريب في مستوطنة ميشور أدوميم شرقي القدس.



