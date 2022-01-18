 بنزيما يهدد ريال مدريد بالرحيل

هدد كريم بنزيما نجم ريال مدريد، بالرحيل من النادي في حال قام الريال بالتعاقد مع اللاعب هالاند .

وقالت صحيفة "ناسيونال" الإسبانية :"إن الفرنسي كريم بنزيمة هدد إدارة ناديه "ريال مدريد" بمغادرة الفريق في حال تم التعاقد مع النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم نادي بوروسيا دورتموند الألماني.

وأضافت "ناسيونال" :"إن بنزيما، البالغ من العمر 34 عاما، تحدث مع رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، وأكد له أنه سيغادر النادي إذا تم التعاقد مع هالاند في الميركاتو الصيفي المقبل".

وذكرت الصحيفة أن بنزيما كلف وكيل أعماله بفتح خطوط اتصال مع إدارة باريس سان جيرمان الفرنسي من أجل انتقال محتمل إلى "بارك دي برانس" معقل النادي الباريسي في حال انضم هالاند للنادي الملكي صيفا.

ويتقدم ريال مدريد سباق التعاقد مع هالاند، البالغ من العمر 21 عاما، على غريمه برشلونة ومانشستر سيتي الإنجليزي من أجل الفوز بخدماته.

يذكر أن كريم بنزيما شارك في 582 مباراة مع ريال مدريد حتى الآن، في جميع المسابقات، وسجل 303 أهداف، إضافة إلى 182 تمريرة حاسمة.