داخلية غزة تنشر أسماء المسافرين عبر معبر رفح غداً الأربعاء

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود التابعة لوزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الاربعاء (19 يناير).

وبينت الهيئة في بيان لها وصل "فلسطين اليوم" نسخه عنه، أن السفر سيكون للحافلتان: التاسعة والعاشرة + المتأخرون من كشف المسافرين رقم (2022/3) ،

الحافلة الرابعة من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/3)، داعية المدرجة أسماؤهم في الكشوفات لضرورة التواجد في تمام الساعة 6:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

كما دعت لضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر وضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2021، لدى مديريات الداخلية في المحافظات و ضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

للاطلاع على كشف المسافرين رقم (2022/3) هنا

وكشف الجوازات المصرية رقم (2022/3) هنا

وللتسجيل والاستعلام عما يتعلق بشؤون السفر، يمكن الدخول عبر الرابط: https://eservice.moi.gov.ps/