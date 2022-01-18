ديمبلي يقع في مأزق العروض الوهمية

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، حقيقة حصول الفرنسي عثمان ديمبلي، نجم برشلونة، على عروض مثيرة للرحيل مجانًا عن البارسا في الصيف المقبل.



وزعمت العديد من التقارير أن ديمبلي أبلغ برشلونة في الأيام الأماضية أنه لن يجدد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.



وأضافت أن ديمبلي حصل على عروض مثيرة من تشيلسي ويوفنتوس ومانشستر يونايتد وليفربول.



ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن ديمبلي سعيد في برشلونة وداخل غرفة الملابس، كما يدرك أنه قد يكون أحد ركائز إعادة تجديد البارسا، ويشعر بأهميته ويعرف أن المدرب تشافي هيرنانديز يعتبره لاعبًا أساسيًا.



وأشارت إلى أنه رغم ذلك لم يقم ديمبلي بأي خطوة للبقاء في برشلونة، ومنح كل صلاحيات تحديد مستقبله لوكلائه الذي يملكون الكلمة الأخيرة في المفاوضات.



وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن حتى هذه اللحظة لم يحصل ديمبلي بشكل شخصي على أي عرض للرحيل عن برشلونة.



وذكرت أن مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ فقط من أعربا عن اهتمامهما بديمبلي، لكن هذا لم يتجسد في عرض رسمي حتى الآن.