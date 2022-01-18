وقفة إسناد للأسير ناصر أبو حميد في مخيم الأمعري

شارك عشرات المواطنين وممثلو مؤسسات الأسرى والقوى الوطنية، اليوم الثلاثاء، في وقفة إسناد للأسير المريض ناصر أبو حميد، في خيمة الاعتصام الدائم التي تقام أمام مخيم الأمعري في مدينة البيرة.

ورفع المشاركون في الوقفة، صور الأسير أبو حميد، ورددوا هتافات تدعو إلى الضغط على سلطات الاحتلال للإفراج عنه وباقي الأسرى المرضى وكبار السن.

وقال ناجي أبو حميد شقيق الأسير:"إن القلق على وضع ناصر ما زال يلازم العائلة، رغم التقارير الطبية التي صدرت بالأمس حول تحسن وضعه الصحي، حيث أن السبب الرئيسي الذي أدى لإدخاله قسم العناية المكثفة في مستشفى "برزلاي" ما زال قائماً، وهو الالتهاب الجرثومي الذي أصاب رئتيه.

وأوضح أبو حميد، أن ناصر دخل في حالة غيبوبة نتيجة تأخر علاجه ونقله من السجن إلى المستشفى، حيث يجب أن يكون بالأساس، خاصةً أن إعادته للسجن بعد جلسات العلاج الكيماوي التي خضع لها بعد عملية استئصال ورم سرطاني في الجهة اليسرى من رئتيه، أدت لإصابته بالالتهاب.

من جانبه بيّن رئيس نادي الأسير قدورة فارس، أن الأنباء التي نقلت بالأمس حول التحسن الذي طرأ على وضع ناصر أبو حميد تحمل تفاؤلاً مبالغاً فيه، خاصة أن الأسير يعاني من مرض خطير وتعطلت رئتاه نتيجة إصابته بجرثومة أدت لهبوط المناعة لديه لمستوى صفر، ما أدى لدخوله في الغيبوبة.

وقال فارس: "يبدو أن جسد أبو حميد تفاعل بقدر ما مع الأدوية التي أعطيت له خلال الفترة الماضية، فعادت الرئتان للعمل بشكل جزئي بنسبة 30%، وهذا ينفي احتمالية إزالة أجهزة التنفس الاصطناعي".

وأكد على ضرورة أن تقدم جهة رسمية "إسرائيلية" للعائلة تقريراً مفصلاً عن حالته الصحية، وعدم الانزلاق إلى أنباء تخاطب العواطف وليس العقول.

من ناحيته، قال رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين أمين شومان :"إن هذا الاعتصام يؤكد على أن كل الأطياف السياسية تُعلي الصوت لأجل حرية الأسرى، وتحمّل كل المؤسسات الحقوقية المسؤولية الكاملة عما يجري من انتهاكات في سجون الاحتلال الإسرائيلي".

واستهجن شومان، عدم وصول أي طبيب من مؤسسات دولية أو حقوقية إلى سرير الأسير ناصر أبو حميد في مستشفى "برزلاي" ليطلع على حالته الصحية عن كثب.

وأضاف: "حكومة الاحتلال تدير الظهر لكل العالم والمؤسسات الحقوقية وتمنع أي طبيب مهما كانت صلته بالمنظمات الحقوقية من التوجه إلى المشفى ويقول كلمة الفصل بشأن الحالة الصحية للأسير أبو حميد".

18/01/2022 11:53 ص