هل هناك أسماء جديدة في المنحة القطرية..؟

تبدأ اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، اليوم الثلاثاء 18/1/2022، صرف دفعة شهر يناير من المساعدات النقدية للأسر المستورة والمتعففة في قطاع غزة، بإشراف من الاتحاد الأوروبي، حيث يتبادر سؤال حول أسماء جديدة في المنحة القطرية.

وتقدم المساعدات النقدية لنحو 97 ألف أسرة من الأسر المستورة، والمتعففة في محافظات القطاع، بواقع 100 دولار لكل عائلة.

فيما يتم من خلال الأمم المتحدة، وعبر مراكز التوزيع التي حددتها في محافظات قطاع غزة، والبالغ عددها أكثر من 300 مركز ومحل تجاري.

وتحرص "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، على نشر رابط المنحة القطرية 100 دولار شهر يناير 2022، لتسهيل مهمة فحص أسمائهم دون معاناة البحث عنه عبر مواقع الانترنت والتواصل الاجتماعي.

هل هناك أسماء جديدة؟

وأكدت وزارة التنمية الاجتماعية في وقت سابق إنه سيتم صرف المنحة القطرية لهذا الشهر سيكون للأسر التي استلمت المنحة أقل من 14 مرة، ومن استلمت 14 مرة وعدد أفرادها 7 فأكثر، مؤكدةً عدم وجود أسماء جديدة في هذه الدفعة.

وتوقف صرف المنحة القطرية بعد العدوان "الإسرائيلي" الأخير على قطاع غزة شهر مايو 2021، وهو ما فاقم معاناة الأسر الفقيرة، إلا أن الأطراف ذات العلاقة توصلت إلى آلية لصرف المنحة وكانت عبر الأمم المتحدة، والتي بدورها تقوم بإرسال رسائل للمواطنين المستفيدين منها بعد توفر الأموال القطرية.

تفعيل رابط المنحة القطرية هنا

شروط صرف المنحة القطرية

وضعت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة شروط لصرف المنحة القطرية ومن هذه الشروط التي وضعتها اللجنة ما يلي:

سيتم صرف المنحة القطرية لمن استلم أقل من 20 مرة.

ستصرف المنحة القطرية لمن استلم 20 مرة فما فوق؛ وعدد أفراد الأسرة 4 أشخاص فقط

لا يوجد أسماء جديدة في هذه الدفعة وفقًا لوزارة التنمية الاجتماعية

تجديد المنحة القطرية

وفي وقت سابق أعلنت الأمم المتحدة اليوم الاثنين 17 يناير 2022 عن تجديد صرف المنحة القطرية 100 دولار للأسر المتعففة في قطاع غزة لعام جديد وذلك بالتعاون مع اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة.

وأوضحت الأمم المتحدة في تصريحات صحفية أن اللجنة جددت صرف المنحة القطرية للعام الجاري، وبدأت بإرسال رسائل للأسر المستفيدة تفيد بوجود دفعة لها خلال شهر يناير الجاري.

تفعيل رابط المنحة القطرية هنا