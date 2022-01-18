عضو مكتب سياسي بالجبهة الشعبية يوضح رؤية حركته بشأن المصالحة في الجزائر

أكد كايد الغول عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اليوم الثلاثاء 18/1/2022 ، ان دعوة الجزائر للفصائل الفلسطينية ستكون استكشافية ، ونحن امام فرصة ويجب عدم تفويتها ، معتبراً ان الجزائر ما تشكله من مكانة قد يكون لها أثر إيجابي خلال الجوالات القادمة.

وقالت الغول خلال تصريحات لاذاعة القدس وتابعتها وكالة "فلسطين اليوم" "اصبحنا اليوم أمام حقيقة انه لم يعد هناك أي رهان بشأن أي تسوية سياسية ، ونحن أمام واقع "اسرائيلي" يتغول أكثر فاكثر ومن الضرورة ان نصون برنامجنا الوطني" ، موضحاً انه لضمان نجاح الحوارات لابد من اعادة بناء مؤسساتنا السياسية وخاصة منظمة التحرير ولابد من معالجة موضوع المنظمة والعمل على توفير الشراكة في قيادتها بالإضافة الى كيفيه ادارة الصراع مع الاحتلال .

واعتبر الغول انه لضمان تحقيق اصلاح المنظمة وغيرها من القضايا لابد يكون عبر مسارين الأول يكون عبارة عن مرحلة انتقالية بتشكيل ائتلاف يشارك فيه الجميع ، أو بمسار الانتخابات الذي يعكس إرادة الشعب الفلسطيني واقتلاع فكرة امكانية اقصاء أي طرف .

وعبر عن اعتقاده ان يكون هناك تنسيق بين الجزائر ومصر ، كون ان الجزائر معنية الى التوصل الى اتفاق قبل عقد اجتماع القمة العربية ، موضحاً ان الجزائر تسعى لإيجاد مقاربات لتقدم على الخطوة القادمة وهي الحوار الشامل .

وبين ان سبب إقدام الجزائر على عقد اللقاءات بشكل فردي بسبب فشل الحوارات السابقة ، ورما أرادت ان تأخذ خطوة اكثر عملية بعد ان تأخذ رأي كل فئة وتحاول إيجاد القواسم المشتركة من كافة الجهات ، مؤكدا ان الفصائل يمكن ان تُتحج الحوارات وأو تفشلها ومغادرة خندق المصلحة الخاصة للمصلحة الوطنية .