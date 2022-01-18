صحة غزة تصدر موجزها اليومي بشأن تطورات كورونا خلال 24 ساعة

أصدرت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء 18/1/2022، موجزها التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة خلال 24 ساعة.

وأفادت وزارة الصحة، أنها أجرت 1059 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية، فسجلت ( 177) اصابة جديدة بفيروس كورونا، وتعافي 80 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا، فيما لم تسجل أي حالات وفاة.

وبلغ، اجمالي تراكمي للمصابين 191954 إصابة، واجمالي الحالات النشطة 1490 حالة، واجمالي المتعافين 188733 حالة، اجمالي الوفيات 1731 وفاة.

وبلغ اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 57 حالة، واجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 44 حالة.

وبخصوص التطعيمات، بلغ اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 1957960 جرعة، و اجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 557313 شخص.