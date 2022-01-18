القيادي عدنان يدعو لمشاركة واسعة في تشييع جثمان الهذالين

دعا القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ خضر عدنان اليوم الثلاثاء 18/1/2022، للمشاركة الواسعة في تشييع جثمان الشهيد سليمان الهذالين.

وكان المسن الفلسطيني الهذالين (76 عاماً)، ارتقى أمس، متأثراً بجراحه الخطرة التي أصيب بها عند مدخل قرية أم الخير بمسافر يطا جنوب الخليل بالضفة المحتلة، بعد دهسه من قبل قوات الاحتلال قبل عشرة أيام.

وأضح القيادي عدنان، حول ترتيبات جنازة الشهيد الشيخ الهذالين، أن صباحًا، سيتم الخروج بجثمان الشهيد الشيخ سليمان الهذالين من المشفى الأهلي، وذلك عقب مراسم عسكرية.

وبين القيادي عدنان، أنه سيتم تشييع جثمان شيخ الأرض وحارس المسافر وأيقونة المقاومة في مسيرة جماهيرية في قلب مدينة خليل الرحمن.

وقال القيادي عدنان :"الانطلاق بمسيرة سيارات برفقة الجثمان إلى مسقط رأسه، قرية أم الخير الصامدة أمام وحوش المستوطنين في مغتصبة "كرمئيل" جنوب جبل الخليل."

وأضاف:"سيتم صلاة الظهر في قرية أم الخير ومن ثم صلاة الجنازة ومواراة الجثمان في مقبرة القرية."

ونوه المحرر عدنان، إلى ضرورة إحضار سجادة صلاة؛ لأن صلاة الظهر والجنازة ستكون بالعراء؛ وذلك وفاءً لدماء الشهيد التي روت الأرض والتصقت بترابه، وغضبًا ورفضًا للاحتلال وسياسته في المنطقة.