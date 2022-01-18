وفد الجهاد يُعزي بالشهيد فالح جرادات في الخليل

قدَمَ وفد من قادة ومحرري حركة الجهاد الإسلامي، التعازي باستشهاد الشاب فالح جرادات في بلدة سعير بمدينة الخليل بالضفة المحتلة.

وضم الوفد القادة المحررين: خضر عدنان، جمال حمامرة، أحمد أبو رمدان، برفقة والد الشهيد باسل الأعرج.

واستشهد الشاب فالح جرادات برصاص قوات الاحتلال، التي أعدمته بدم بارد بحجة محاولته تنفيذ عملية طعن على حاجز "عتصيون" جنوب بيت لحم.

وقدم القيادي المحرر خضر عدنان في كلمة له، التعازي لعائلة الشهيد، قائلاً: هذا قدرنا في جبل الخليل من شهيد إلى شهيد، من الشيخ الهذالين إلى فالح جرادات، ومهنئاً بشهادته المباركة والمشهودة.

وأدان عدنان، جريمة إعدام الشاب فالح، مؤكداً أن هذا القتل المباشر والصلف الصهيوني، دليل على العقلية الإجرامية بحق أبناء شعبنا على حواجز القتل والموت.

وأشاد عدنان بالتاريخ المشرف لعائلة جرادات في شمال الضفة، مذكراً بالقادة التاريخيين المؤسسين خالد وهاني ومحمد جرادات، وشهيد الحركة الأسيرة عرفات جرادات والاستشهادية هنادي جرادات.