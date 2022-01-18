أول تعقيب من "غانتس" بعد نجاح تجربة منظومة "حيتس" المضاد للصواريخ

عقب وزير جيش الاحتلال بيني غانتس اليوم الثلاثاء 18/1/2022 على نجاح تجربة منظومة "حيتس" المضادة للصواريخ الباليستية ، بالقول: "التجربة تشير إلى تفوق "إسرائيل" التكنولوجي، وتتيح حرية الهجوم ضد أعداءنا".

وكانت وزارة الحرب "الإسرائيلية" أعلنت صباح اليوم أنها أجرت تجربة لاختبار منظومة "Arrow"حيتس" المضادة للصواريخ الباليستية.

ولم تذكر الوزارة تفاصيل بشأن نسخة النظام الصاروخي بعيد المدى التي تم اختبارها، وما إذا كانت التجربة ناجحة أم لا، مكتفية بالقول إنه كان مخططا لها مسبقا.

وأضافت أنها ستنشر تفاصيل أوفى خلال الساعات القليلة القادمة.

يذكر أنه تم اختبار النسخة الأكثر تقدما "Arrow 3" لأول مرة بنجاح في فبراير 2018، بعد شهور من التأخير والمشاكل الفنية.

ويمثل نظام Arrow 3 أعلى مستوى من شبكة المضادات الصاروخية متعددة المستويات، التي تضم عددا من الانظمة الصاروخية الأخرى.

وهذا النظام، الذي تم تطويره في برنامج إسرائيلي أمريكي مشترك، مصمم لإسقاط الصواريخ الباليستية العابرة للقارات خارج الغلاف الجوي، وإتلاف المقذوفات ورؤوسها الحربية النووية أو البيولوجية أو الكيميائية أو التقليدية بالقرب من مواقع إطلاقها.