يديعوت: "إسرائيل" قلقة بعد قصف الإمارات وتستعد لسيناريوهات مماثلة

قالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" اليوم الثلاثاء 18/1/2022، أن "إسرائيل" قلقة بشأن هجوم الطائرات المسيرة في أبو ظبي المنسوب لإيران والحوثيين.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، أن "إسرائيل" تستعد لسيناريوهات هجوم مماثلة من قبل حلفاء إيران مما قد يُلحق أضرارًا بأهداف "إسرائيلية".

وأشارت الصحيفة إلى أن "إسرائيل" عرضت على الإمارات المساعدة في أمر التحقيق في الحدث وتحاول التعلم من الحادث لاستخلاص الدروس من أجل إحباط هجمات مماثلة ضدها قد تحدث في المستقبل.

جدير بالذكر، أنّ الإمارات تعرضت أمس لقصف في مواقع حساسة في أبو ظبي، استهدف صهاريج بترولية في منطقة مصفح آيكاد 3 بالقرب من خزانات أدنوك، ومنطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبو ظبي الدولي، وفق وكالة الإمارات.