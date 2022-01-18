حركة حماس تكشف تفاصيل وفد حركتها في الجزائر وابرز اللقاءات التي تمت

أكد د. عبد اللطيف القانوع الناطق باسم حركة حماس أن الدعوة الجزائرية التي تلقاها رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، تأتي في إطار إنجاح الحوار الوطني الذي أعلن عنه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

وقال د.القانوع أن وفد الحركة ممثلاً بالدكتور خليل الحية، وأ. حسام بدران وصلا أمس إلى الجزائر، حيث اجتمع وفد الحركة مع الأشقاء الجزائريين بحضور ممثل الحركة هناك الأخ محمد عثمان، موضحاً انه جرى الحديث عن سُبل تحقيق الوحدة الوطنية وإنهاء حالة الانقسام الفلسطيني، وسيعقد اجتماعاً آخر لاستكمال الحوارات.

وبين د. القانوع ان حركة حماس تقدر عالياً دور الجزائر في دعم القضية الفلسطينية واستضافتها الكريمة للفصائل الفلسطينية وحرصها الشديد على إنجاز المصالحة وإنهاء حالة الانقسام، مؤكدةً مجدداً جاهزية الحركة التامة والكاملة لتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، وتعتبر ذلك موقفاً استراتيجياً ثابتاً لديها ولازماً في هذه المرحلة الخطرة التي تعصف بقضيتنا الفلسطينية.