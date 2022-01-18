سعر الذهب اليوم في فلسطين

يشهد سعر الذهب في فلسطين اليوم الثلاثاء 18/1/2022، استقراراً في سوق التعاملات الصباحية مع انخفاض متواصل للدولار الأمريكي.

ونقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، أسعار معدن الذهب اليوم في فلسطين بالعملة الرسمية الشيكل والدولار الأمريكي، وأسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في فلسطين.

متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل

الوحدة شيكل دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 181.81 شيكل $58.46

سعر الذهب عيار 22 166.66 شيكل $53.59

اسعار الذهب عيار 21 159.09 شيكل $51.15

اسعار الذهب عيار 18 136.36 شيكل $43.85

سعر الذهب عيار 14 106.06 شيكل $34.10

سعر الذهب عيار 12 90.91 شيكل $29.23

اسعار أوقية الذهب 5,654 شيكل $1,818

اسعار جنيه الذهب 1,273 شيكل $409.23

اسعار كيلو الذهب 181,812 شيكل $58,460

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

17 يناير 182.02 159.27 136.52 106.18 91.01

16 يناير 181.75 159.03 136.31 106.02 90.87

15 يناير 181.75 159.04 136.32 106.02 90.88

14 يناير 181.61 158.92 136.21 105.94 90.81

13 يناير 182.33 159.54 136.75 106.36 91.16

12 يناير 182.62 159.80 136.97 106.53 91.31

11 يناير 182.34 159.55 136.75 106.36 91.17

10 يناير 181.91 159.18 136.43 106.11 90.96

9 يناير 180.08 157.57 135.06 105.05 90.04

8 يناير 180.10 157.59 135.08 105.06 90.05