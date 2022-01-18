سعر الذهب اليوم في فلسطين

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:40 ص
18 يناير 2022
سعر الذهب.jpg
اعلان اسفل صورة الخبر

يشهد سعر الذهب في فلسطين اليوم الثلاثاء 18/1/2022، استقراراً في سوق التعاملات الصباحية مع انخفاض متواصل للدولار الأمريكي.

ونقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، أسعار معدن الذهب اليوم في فلسطين بالعملة الرسمية الشيكل والدولار الأمريكي، وأسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في فلسطين.

متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل

الوحدة  شيكل   دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 181.81 شيكل $58.46

سعر الذهب عيار 22   166.66 شيكل $53.59

اسعار الذهب عيار 21 159.09 شيكل $51.15

اسعار الذهب عيار 18 136.36 شيكل $43.85

سعر الذهب عيار 14   106.06 شيكل $34.10

سعر الذهب عيار 12   90.91 شيكل  $29.23

اسعار أوقية الذهب      5,654 شيكل  $1,818

اسعار جنيه الذهب      1,273 شيكل  $409.23

اسعار كيلو الذهب      181,812 شيكل       $58,460

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم    عيار 24       عيار 21       عيار 18       عيار 14       عيار 12

17 يناير       182.02       159.27       136.52       106.18       91.01

16 يناير       181.75       159.03       136.31       106.02       90.87

15 يناير       181.75       159.04       136.32       106.02       90.88

14 يناير       181.61       158.92       136.21       105.94       90.81

13 يناير       182.33       159.54       136.75       106.36       91.16

12 يناير       182.62       159.80       136.97       106.53       91.31

11 يناير       182.34       159.55       136.75       106.36       91.17

10 يناير       181.91       159.18       136.43       106.11       90.96

9 يناير 180.08       157.57       135.06       105.05       90.04

8 يناير 180.10       157.59       135.08       105.06       90.05

#سعر الذهب #سعر جرام الذهب #سعر الذهب اليوم في فلسطين #سعر الذهب في فلسطين اليوم #سعر الذهب في القدس

متعلقات