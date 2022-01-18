الإحتلال يطلق صاروخ "حيتس" المضاد للصواريخ الباليستية

أعلنت وزارة الحرب "الإسرائيلية" صباح اليوم الثلاثاء 18/1/2022 أنها أجرت تجربة لاختبار منظومة "Arrow"حيتس" المضادة للصواريخ الباليستية.

ولم تذكر الوزارة تفاصيل بشأن نسخة النظام الصاروخي بعيد المدى التي تم اختبارها، وما إذا كانت التجربة ناجحة أم لا، مكتفية بالقول إنه كان مخططا لها مسبقا.

وأضافت أنها ستنشر تفاصيل أوفى خلال الساعات القليلة القادمة.

يذكر أنه تم اختبار النسخة الأكثر تقدما "Arrow 3" لأول مرة بنجاح في فبراير 2018، بعد شهور من التأخير والمشاكل الفنية.

ويمثل نظام Arrow 3 أعلى مستوى من شبكة المضادات الصاروخية متعددة المستويات، التي تضم عددا من الانظمة الصاروخية الأخرى.

وهذا النظام، الذي تم تطويره في برنامج إسرائيلي أمريكي مشترك، مصمم لإسقاط الصواريخ الباليستية العابرة للقارات خارج الغلاف الجوي، وإتلاف المقذوفات ورؤوسها الحربية النووية أو البيولوجية أو الكيميائية أو التقليدية بالقرب من مواقع إطلاقها.