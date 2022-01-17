الاحتلال ينقل الأسير هشام أبو هواش من مستشفى أساف هاروفيه الى سجن الرملة

نقلت سلطات الاحتلال الأسير هشام أبو هواش مساء اليوم الاثنين من مستشفى أساف هاروفيه الى سجن الرملة رغم وضعه الصحي الصعب وإصابته بفيروس كورونا.

و كانت مستشفى "أساف هاروفيه" الإسرائيلية أعلنت إصابة الأسير الفلسطيني هشام أبو هواش بفيروس كورونا، مشيرة إلى أنه تمّ نقله إلى قسم العناية المخصص لذلك.

عائلة الأسير أبو هواش اتهمت المستشفى بالتقصير في العناية بابنها، حيث لم يجر ِفصله عن المرضى، رغم حالته الصحية الصعبة، ورغم علم المستشفى بأنه يعاني من جرثومة في الدم نقلت إليه أثناء وجوده في ما يسمى "المراش العسكري".

وطالبت العائلة المنظمات الدولية "بتدخل سريع لنقل هشام إلى مستشفى داخل الضفة الغربية، لتقديم العلاج المناسب له".

كما حمّلت عائلة أبو هواش سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياته.