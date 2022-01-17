"توخيل" أفضل مدرب في العالم من الفيفا

اقتنص الألماني توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي، جائزة أفضل مدرب في العالم المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن عام 2021.



جاء ذلك في الحفل الذي نظمه "فيفا"، اليوم الإثنين، بمدينة زيوريخ السويسرية.



ويقدم الحفل المذيعة البريطانية ريشمين شودوري رفقة جيرمان جيناس، لاعب توتنهام هوتسبير الأسبق.



ونجح توخيل خلال العام الحالي في قيادة البلوز لحصد لقب دوري أبطال أوروبا.



وتفوق المدرب الإيطالي بفضل هذا الإنجاز على الإيطالي روبرتو مانشيني المتوج مع إيطاليا بيورو 2020، والإسباني بيب جوارديولا وصيف أوروبا وبطل البريميرليج مع مانشستر سيتي.