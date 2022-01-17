"الخبيزة" من الأطباق الموسمية الشتوية... اليكم فوائدها و طريقة تحضيرها

الخبيزة من الأطباق الموسمية الشتوية، وهي من الأطباق اللذيذة والشهية، حيث تحتوي على عناصر غذائية كثيرة.

وتعتبر الخبيزة من النباتات العشبية والتي تتبع فصيلة الخبازيات، وهي عبارة عن عشبة لها أوراق دائرية الشكل ومسنّنة ومجنّحة ولها ساق طويل يكسوه الشعيرات الدقيقة.

العناصر الغذائية الموجودة في الخبيزة

تحتوي الخبيزة على الكثير من المعادن مثل: المغنيسيوم، والكالسيوم، والحديد، والبوتاسيوم، وفيتامين ج، وفيتامين أ، والسيلينيوم.

فوائد الخبيزة الصحية

المساهمة في علاج الألم

تعزيز صحة الجهاز المناعي

تعزيز صحة الجهاز المناعي وتقويته من خلال خصائصها المضادة للبكتيريا والفيروسات.

مضادة للالتهاب

تحارب الإصابة بمشاكل الجهاز التنفسي

التخلص من البلغم المتراكم في الجهاز التنفسي

مكافحة الشيخوخة وإبطاءها

علاج مشاكل الهضم

حل مشاكل النوم

فوائد بذور الخبيزة

تفيد الشّعر

المشكلات الصحية التي تعالجها الخبيزة

الروماتيزم.

التهاب الرئتين.

التئام الجروح.

جفاف الفم.

الإمساك.

الإسهال.

حب الشباب.

مشكلات اللثة.

الأكزيما.

البواسير.

فوائد الخبيزة للنساء

مدر طبيعي للأمهات المرضعات

غسول نسائي للمهبل حيث تلطف من احتقان الرحم وغشاء المهبل

علاج الالتهابات حيث تعمل على قتل البكتريا والفطريات وذك عن طريق شرب مغلي أوراق الخبيزة أو عن طريق استخدامها كغسول مهبلي.

فوائد الخبيزة للرحم

فوائد الخبيزة للرحم أنها تعتبر فعالة في تقليل الالتهاب والتورم

تحفيز الشفاء السريع خاصة لمشاكل الرحم.

تعالج مشاكل الرحم المختلفة ومنها الالتهابات.

تحسين حالة الرحم والتهاباته المتعددة.

فوائد الخبيزة للرجيم

منخفضة السعرات الحرارية

الشعور بالامتلاء والشبع سريعًا.

تعتبر الخبيزة وجبة مشبعة ومغذية.

تساعد على التنحيف وخسارة الكيلو جرامات الزائدة.

أضرار الخبيزة

الإفراط في تناول الخبيزة يؤدي إلى الشعور بالوهن والهذيان والدوخة، نتيجة انخفاض مستويات السكر في الدم.

هل أنت تعاني من الحساسية تجاه الخضراوات والنباتات الورقية من عائلة الخبيزة، مثل الملوخية والسبانخ وما شابهها؟ فبالتأكيد احتمالية إصابتك من حساسية الخبيزة كبيرة.

فوائد مغلي الخبيزة للبشرة

الحد من تأثير التورم

يساعد على تجديد تدهور الجلد.

إن عملية أكسدة الخلايا تتوقف بمساعدة هذه العشبة

فعالة نحو الشفاء من الجروح والحروق والندوب.

عامل جيد مضاد للالتهابات لأنها تعزز قوة مناعة الخلايا

فوائد الخبيزة للالتهابات النسائية

يلّطف احتقانات الرحم

عمل غسول مهبلي يعالج التهابات المهبل والرحم.

تقلّل الخبيزة من نشاط ديدان الإسكارس وغيرها من الطفيليات.

طريقة عمل الخبيزة

مقادير الخبيزة

حزمتان من الخبيزة مع الساق.

حزمة من الكزبرة الخضراء.

شوربة دجاج باردة.

ثوم مهروس.

ملح "حسب الرغبة"

فلفل أسود "حسب الرغبة"

ملعقة من الكزبرة الناشفة والناعمة.

ملعقة من السمن أو الزيت.

ملعقة أرز مطهي.

طريقة تحضير الخبيزة

أولاً قومي بغسل الخبيزة بشكل جيد وانقعيها بالخل لتنظف جيداً.

ثم قومي بسلق الخبيزة والكزبرة الخضراء بالماء.

ثم اتركيهم تغلي قليلاً ثم اخرجيهم وغسليهم وصفيهم واتركيهم حتى تبرد.

ثم ضعي في الخلاط واسكبي عليها الشوربة الباردة واضربيهم مرة واحدة.

ثم ضعي على النار حتى الغليان

ثم نضيف اليها ملعقة الأرز ونتركها لتغلي.

وخلال عملية غليان الخبيزة قومي بعمل ما يسمى بالطشة وهي أن نضع السمنة أو الزيت في مقلاة على النار ونضع عليه الثوم والكزبرة الناشفة والملح والفلفل ونقلب الخليط بالسمن حتى يتحمر.

وأضيفي الطشة على الخليط وهو يغلي واتركيهم تغلي حتى تنضج الخبيزة وممكن أن تقدّم بجانب طبق من الأرز، أو مع خبز ويجد أناس يأكلونها لوحدها بدون أرز او خبز، وصحتين وعافية.

تفيد البشرة فلبذور نبات الخبّيزة آثار إيجابيّة إذا ما استعملت على البشرة، فهي تحميها من الجفاف وترطّبها.

تخلّص بذور الخبيزة الجسم من ألم الّلثة من خلال نقعها مع القليل من الماء ومن ثمّ الغرغرة بها.

تخلّص الجسم من قروح الشّرج.

تساعد على خسارة الوزن.

تعالج التّوتّر النّفسيّ

استرخاء الأعصاب.

تعالج فقر الدّم من خلال تناولها مباشرةً أو إضافتها إلى السّلطات أو شرب منقوعها.

فوائد الخبيزة للرجال

تحسن من حركة الأمعاء

تعزيز صحة الجهاز المناعي

تساهم في تسكين الالام وذلك لاحتوائها على مركبات تعمل على ذلك

غنية بالفيتامينات التي تسرع من عملية الشفاء

تعالج مشكلات النوم والأرق

تحارب علامات الشيخوخة والتقدم بالعمر