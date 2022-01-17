"نتنياهو"يعلن موافقته على صفقة "إقرار بالذنب"

أعلن "بنيامين نتنياهو" زعيم المعارضة "الإسرائيلية"، مساء اليوم الإثنين، موافقته بتوقيع صفقة “إقرار بالذنب” مع الإدعاء العام بشأن محاكمته في قضايا الفساد المشتبه بارتكابها.

وقال موقع واي نت العبري، إن " نتنياهو اجتمع الليلة الماضية بحضور عائلته مع محامي الدفاع عنه بوعز بن تسور في رمات غان، لإجراء مشاورات محمومة حول الاتفاق، وسط تظاهرة لنشطاء من اليسار الإسرائيلي رافضين للاتفاق المتوقع التوصل إليه".

وأوضح الموقع العبري، وفق مقربون من "نتنياهو" أن الفجوات في المفاوضات مع المدعي العام أفيحاي ماندلبليت لا تزال قائمة، ولكن يمكن التوصل إلى اتفاق بشأنها قريبًا.

وينص اتفاق" إقرار بالذنب" بعدم إدانة نتنياهو وسجنه، مقابل اعترافه بأن ما فعله “وصمة عار”، وفرض الخدمة العامة عليه لمدة 7 سنوات، واعتزال الحياة السياسية بشكل كامل.

يذكر أن محكمة "نتنياهو" بدأت منذ أشهر، حيث يتهم في 3 قضايا فساد، منها تهمة الاحتيال وخيانة الأمانة في ملفي 1000، و2000، والرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في الملف 4000، وهو الأمر الذي نفاه "نتنياهو" مرارًا وتكرارًا.