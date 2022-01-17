مجدداً..منخفض جوي يضرب البلاد الأربعاء، هل تصل درجات الحرارة تحت الصفر؟ راصد جوي يجيب

تحدث الراصد الجوي ليث العلامي، مساء اليوم الإثنين، عن أخر التحديثات الجوية المتوقع حدوثها بدءاً من الليلة حتى نهاية الأسبوع الجاري.

وتوقع الراصد العلامي، أن تكون الأجواء الليلة وفجر يوم غد الثلاثاء أكثر برودة من الليلة الماضية.

وأوضح العلامي عبر صفحته في موقع "الفيس بوك"، أن درجات الحرارة ستتراوح ما بين 0 و -1 في المرتفعات ، وقد تصل لـ -2 في بعض القمم الجبلية، وتكون ما بين 2-4 درجات في بقية المناطق، متوقعاً حدوث الصقيع والانجماد بشكل أوسع في وقت مُتأخر من الليلة وفجر وصباح غداً.

وبشأن طبيعية الحالة الجوية يوم الثلاثاء، بين الراصد، أن طقس الثلاثاء سيكون مشمس مستقر بقية أوقات النهار.

ويوم الأربعاء، سيصل البلاد منخفض جوي ماطر، تنشط فيه الرياح، وتهطل الأمطار بين الحين والآخر فوق معظم وغالبية المناطق، وقد تتحول بعض الهطولات فوق المرتفعات الجبلية العالية مع مساء الأربعاء لزخات خفيفة متقطعة من الثلوج، بشكل غير "مُؤثر".

أما الخميس، يستقر الطقس مع بقاءه بارد جداً.