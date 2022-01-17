أسير من طوباس يتنفس عبق الحرية غداً الثلاثاء

من المقرر أن تفرج قوات الاحتلال الإسرائيلي"، يوم غدٍ الثلاثاء، عن الأسير القيادي نادر صوافطه من مدينة طوباس في الضفة الفلسطينية المحتلة عقب قضائه 8شهور في سجون الاحتلال.

وأفاد مكتب إعلام الاسرى، أن الأسير القيادي في حركة حماس نادر صوافطة من المقرر أن يفرج الاحتلال عنه، يوم غدٍ الثلاثاء بعد اعتقال استمر لمدة 8 شهور.

يذكر أن الأسير القيادي صوافطة من طوباس اليوم الجمعة، خاض إضرابا مفتوحاً عن الطعام استمر تسعة أيام رفضاً لاعتقاله الإداري، فضلاً عن تعرضه لـ ١٢ عملية اعتقال أمضى خلالها أكثر من ١١ عاماً مجتمعة في سجون الاحتلال.