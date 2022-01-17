أسهل طريقة لعمل المكمورة الأردنية 2022، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، طريقة عمل المكمورة على طريقى الطاهية فريال الكوفحى ، ويضع لكم فريق فلسطين اليوم وضع لكم في هذه المقالة أبرز خطوات اعداد الوجبة اللذيذة التي اعجب الملايين من الأشخاص ويعود ذلك إلى طعمها الشهي واللذيذ وتعد من الوجبات المشهورة في الأردن، إلى جانب كونها اكلة شعبية ومتداولة في المملكة الاردنية الهاشمية.

أسهل طريقة لعمل المكمورة الأردنية 2022

ونرفق لكم مقال أسهل طريقة لعمل المكمورة الأردنية 2022 حتى يتمكن كافة الجميع في الأردن وباقي الدول من صناعتها في مطبخ البيت بكل سهولة ، ونشير لحضراتكم إلى أن مكوناتها او مقاديرها يمكن الحصول عليها بكل سهولة من الأسواق أو السوبر ماركت .

فريق موقع فلسطين اليوم يحرص يوميًا على وضع طرق اعداد الوجبات اللذيذة كما هو مع طريقة اعداد أكلة المكمورية الأردنية ، كي تعم الفائدة بين الناس ويتمكن الأشخاص وربات البيوت من اعدادها بكل سهولة والتعرف على خطوات ومكونات الوجبات .

مكونات المكمورة الأردنية بالدجاج

وعن مقادير ومكونات المكمورة الأردنية التي تعد نسبيًا رخيصة الثمن هي التالي: لتحضير العجينة:

4 كأس دقيق أبيض

1 كأس دقيق قمح (أسمر)

½ كأس سمسم

½ كأس حبة البركة

رشة ملح

ماء فاتر للعجن

1 ½ كأس زيت زيتون

لتحضير طبقات العجين:

½ كأس زيت زيتون

لتحضير الحشوة:

3 كأس زيت زيتون

1 دجاجة مقطعة

8 بصلات مفرومة خشنة

1 ملعقة كبيرة ملح

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود

رشة كمون

¼ ملعقة صغيرة هيل

1 ملعقة صغيرة كركم

طريقة عمل المكمورة الأردنية بالدجاج