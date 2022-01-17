بالأسماء.. داخلية غزة تعلن عن كشف المسافرين للسفر عبر معبر رفح غدًا

أعلنت الهيئة العامة للمعابر، والحدود التابعة لوزارة الداخلية، والأمن الوطني بغزة، اليوم الإثنين، عن كشف أسماء المسافرين للجوزات المصرية، وآلية السفر عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة، يوم غد الثلاثاء الموافق 18 يناير 2022.

وأوضحت الداخلية بغزة، أن السفر ليوم غد هو للحافلات السادسة، والسابعة، والثامنة من كشف المسافرين رقم (2022/3) هنا، والحافلة الثالثة من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/3) هنا.

وأكدت ضرورة تواجد المسافرين في تمام الساعة 6:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

ودعت الداخلية، إلى ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2021، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.