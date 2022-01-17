القوى الوطنية تنعى الشهيد الشيخ "الهذالين" أيقونة المقاومة الشعبية

نعت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية الشهيد الشيخ المناضل سليمان هذالين (75 عاما)، أيقونة المقاومة الشعبية ضد الاحتلال، وعصابات مستوطنيه في مناطق مسافر يطا جنوب محافظة الخليل، الذي استشهد متأثراً بجراحه البالغة التي أصيب بها عند مدخل قرية أم الخير بمسافر يطا، بعد دهسه بصورة متعمدة من إحدى مركبات جيش الاحتلال في السادس من الشهر الجارٍ.

وأكدت لجنة المتابعة في بيان صحفي، اليوم الإثنين، أن جريمة اغتيال المناضل الهذالين أحد أبرز رموز المقاومة الشعبية ضد سياسات الاحتلال، هي جريمة اغتيال متعمدة تندرج ضمن سياسات الاحتلال الممنهجة ضد المقاومة الشعبية، ورموزها في الضفة الغربية.

وتقدمت من ذوي الشهيد وعموم عشيرة الهذالين، ونشطاء المقاومة الشعبية في الوطن، بخالص العزاء والمواساة مؤكدة أن شعبنا سيواصل صموده على أرضه، وتحديه للاحتلال ومواجهة سياساته العنصرية في الضفة الغربية والقدس التي يواجه فيها أبناء شعبنا بكل عزم سياسة السيطرة علي المنازل ومصادرتها.

وحيّت القوى الوطنية، عائلة صالحية في القدس المحتلة علي صمودها في مواجهة قوات الاحتلال، ودعت الى أكبر حملة تضامن معهم من أجل حماية بيوتهم وممتلكاتهم.