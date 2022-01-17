خطوات عمل وجبة المكمورة الأردنية بالدجاج والبطاطا 2022 في المنزل بكل سهولة .. مكونات ومقادير، يبحث المواطنون في معظم البلدان العربية عن طريقة ومكونات صناعة وجبة المكمورة الأردنية بالدجاج والبطاطا، لأنها ات مذاق رائع، وحرص فريق وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، للبحث عن مكونات عمل الأكلة الأردنية، ووضعها عبر موقعها الإلكتروني، لكي تعمل ربة البيت على تنفيذ تلك الخطوات بسهولة، ودون عناء يذكر من البحث والجهد على آلية طهيها وتقديمها لأفراد الأسرة.

خطوات عمل وجبة المكمورة الأردنية بالدجاج والبطاطا 2022 في المنزل بكل سهولة .. مكونات ومقادير

ويمكن ألا تقتصر عمل تلك الوجبة على المواطنين الأردنيين فقط، بل يمكن لجميع الناس في الوطن العربية البحث عن خطوات عمل وجبة المكمورة الأردنية بالدجاج والبطاطا 2022 في المنزل بكل سهولة .. مكونات ومقادير، وإخراجها بالطريقة الأردنية الرائعة، وتقديمها للضيوف أو أفراد العائلة بالشكل المناسب والشهي.

مكونات وجبة المكمورة الاردنية بالدجاج

وعن مقادير ومكونات المكمورة الأردنية التي تعد نسبيًا رخيصة الثمن هي التالي: لتحضير العجينة:

4 كأس دقيق أبيض

1 كأس دقيق قمح (أسمر)

½ كأس سمسم

½ كأس حبة البركة

رشة ملح

ماء فاتر للعجن

1 ½ كأس زيت زيتون

لتحضير طبقات العجين:

½ كأس زيت زيتون

لتحضير الحشوة:

3 كأس زيت زيتون

1 دجاجة مقطع

8 بصلات مفرومة خشنة

1 ملعقة كبيرة ملح

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود

رشة كمون

¼ ملعقة صغيرة هيل

1 ملعقة صغيرة كركم

طريقة عمل المكمورة الأردنية بالدجاج والدجاج

أولاً: وأولى هذه الخطوات في اعداد وجبة المكمورة بالدجاج، هو تحضير الحشوة، إذ يترتب عليك في مقلاة على النار قلبي لبضع دقائق صدور الدجاج ليصبح لونهم أبيض، ثم ارفع الدجاج عن النار ونكهيهم بالهيل المطحون ثم ضعيهم جانباً.

ثانيًا: وبعد الانتهاء من الخطوة الماضية، يترتب عليك تحمية زيت الزيتون والزيت النباتي في قدر على النار واقلي البصل. نكهي بالملح والفلفل، ثم ضع الدجاج في القدر فوق البصل واخلطي حتى تتمازج المكونات. اتركي محتوي القدر جانباً حتى يبرد ثم قطعي الدجاج.

أما عن تحضير العجينة الخاصة بالمكمورة الأردنية: أولا: وفي أولى الخطوات، إذ في وعاء، اخلطي المكونات الجافة ثم أضيفي الماء حتى يصبح لديك عجينة، ثم أضيف الزيت تدريجياً واعجني بيديك حتى تمتص العجينة كل كمية الزيت.

ثانيًا: وفي الخطوة التالية، قم بتقسيم العجينة إلى 10 كرات واتركيها ترتاح 5 دقائق، وفي مدي كرات العجين على شكل دوائر متوسطة الحجم.

ثالثًا: وفي الخطوة الثالثة، قم بتصفية أول دائرة في صينية فرن وضعي فوقها البصل المقلي مع الزيت. ثم بعد ذلك أعيدي الكرة حتى الوصول إلى الطبقة الخامسة.

رابعًا: قم بتوزيع صدور الدجاج المقطعة على الطبقة الخامسة ثم غطيها بطبقة أخرى من العجين وادهنيها بمزيج الزيت البصل.

خامسا: وفي الخطوة الخامسة والاخيرة قم بأعداد الكرة حتى الانتهاء من كمية العجين، ثم أدخلي المكمورة إلى فرن محمى مسبقاً على حرارة متوسطة حتى يصبح وجهها ذهبي، ثم اخرجيها من الفرن ونقطعها وبذلك تكون جاهزة للتقديم ونتمنى لكم طعامًا هنيئًا وصحيًا.