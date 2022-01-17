بالفيديو توتر في محيط  منزل عائلة صالحية بالقدس واعتقال شابين في المكان

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 01:32 م
17 يناير 2022
الاحتلال يجبر عائلة مقدسية على إخلاء مشتلها في حي الشيخ جراح ويحاصر منزلها (7).jpg
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تسود منذ ظهر اليوم 17/1/2021  حالة من التوتر محيط منزل عائلة صالحية في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.

واعتدت قوات الاحتلال على عدد من المتواجدين والمتضامنين مع العائلة في الشيخ جراح، بالدفع والضرب.

وأضافت أنها اعتقلت شابين من المكان، عقب الاعتداء عليهما بالضرب.

 

وبالتزامن مع الاعتداء، استدعت قوات الاحتلال آليات الهدم في حي الشيخ جراح، ما تسبب بحالة من التوتر، وسط استمرار رفض عائلة صالحية إخلاء منزلها.

وكانت قوات الاحتلال قد حاصرت صباح اليوم منزل محمود صالحية في الحي، في محاولة لإخلاء عائلته منه، كما أجبرتهم بلدية الاحتلال على تفريغ محتويات مشتل يعود لهم في الحي ذاته.

وانطلقت دعوات مقدسية لمساندة العائلة والوقوف معها عقب محاولات الاحتلال إخلاءها من منزلها.

واحتجاجًا على ما تقوم به قوات الاحتلال، شرع أفراد العائلة بسكب البنزين على سطح منزلهم مهددين بإشعال النيران بأنفسهم وتفجير اسطوانة الغاز التي وضعوها أيضًا على السطح.

 

#القدس المحتلة #الشيخ جراح #منزل صالحية

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