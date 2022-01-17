موعد أول يوم في رمضان 2022 في الدول العربية

مع اقتراب شهر رمضان المبارك 2022، يبحث المسلمون حول العالم عن موعد أول يوم رمضان 2022 في الجول العربية، حيث من المتوقع أن يأتي رمضان هذا العام متقدماً بنحو 11 يوماً عن العام السابق، حيث بدأ في 13 أبريل من عام 2021، في حين أنه هذا العام من المنتظر أن يبدأ يوم السبت الموافق 2 أبريل 2022.

موعد أول يوم في شهر رمضان في مصر

أشارت الحسابات الفلكية أنه في فجر الجمعة الموافق 1 أبريل 2022 سيحدث الاقتران المركزي في تمام الساعة 3:24 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة، وسوف يستمر الهلال في السماء ما يقرب من 15 دقيقة بعد مغيب الشمس، ما يسمح برؤيته؛ حيث عمره سيكون 15 ساعة تقريباً.

موعد أول يوم في شهر رمضان في السعودية

من المتوقع أن يبدأ أول يوم في رمضان في كافة البلاد العربية يوم السبت الموافق 2 أبريل، في حين يتم تحري الهلال في يوم الجمعة الموافق 1 أبريل 2022، حيث يمكث الهلال في السماء حوالي 15 دقيقة بعد غروب الشمس ما يجعل رؤيته ممكنة.

طقس رؤية هلال رمضان

أعدت الأحوال الجوية دراسة منذ نوفمبر الماضي 2022 تفيد بأن يوم الجمعة الموافق 1 أبريل، هو المقرر فيه رؤية هلال شهر رمضان المبارك، حيث سوف تكون ممكنة بعد غروب الشمس مباشرةً وحتى 15 دقيقة أخرى، وقد توقعت أن يكون الثاني من أبريل هو أول أيام الشهر المبارك الذي ينتظره المسلمون في شتى أنحاء العالم.

اجمل رسائل التهنئة في رمضان 2022 اليكم بعض الرسائل المحببة في شهر رمضان:

في رمضان سارع للخيرات وتجنب الحرام واخف أمر يمينك عن يسارك وامتنع عن الغيبة كي لا تفطر على لحم أخيك ميتا.

في رمضــــان جاهد نفسك قدر استـطاعتك واغسل قلبك قبل جسدك ولسانك قبل يديك وأفسد كل محاولاتهم لإفساد صيامك واحذر أن تكون من أولئك الذين لا ينالهم من صيامهم سوى العطش والجوع.

من لم يَدَع قول الزّور والعمل به، فليس لله حاجة في أن يضع طعامه وشرابه.

بارك الله لكم في شعبان وبلغكم شهر رمضان.. بعظيم غفرانه.. والعتق من نيرانه.. وسخر لكم الطيبين من خلقه.. وشرح صدوركم بذكره.

أمانينا تسبق تهانينا.. وفرحتنا تسبق ليالينا.. ومبارك الشهر عليك وعلينا.

مع قرب رمضان تحلو مناجاة الرحمن، تمنيت أن تكون الدنيا ملك يديك، فتذكرت أنها لا تساوي شيئاً فدعوت الله أن تكون الجنة مستقراً لقدميك، أنت وأهلك ووالديك وكل من يعز عليك.

كل عام وأنتم بخير من عسل النحل نسقيكم وأقول لكم كل الأعوام وأنتم من صوامة وقوامه.

أسأل الله الذي أهل الهلال وأرسى الجبال أن يبلغك رمضان وأنت في أحسن حال. عسى رمضانك مبارك، وكل لحظاتك تبارك، وجنة الخلد داري ودارك، والنبي جاري وجارك.

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