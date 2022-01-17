بالفيديو يمني ينزل لأعماق فوهة بركان مشتعل.. هكذا كانت النهاية!

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، فيديو لشاب يمن من محافظة "إب" ينزل إلى أعماق فوهة بركان دمت الحارق في مدينة دمت التابعة لمحافظة الضالع، جنوب العاصمة صنعاء.

وأظهر الفيديو الذي خطف الأنفاس، لحظة تدلي الشاب بقدميه عند آخر نقطة يصل إليها، راكضاً باتجاه الهاوية، إلى أن وقف عند أقرب نقطة للنار وبدأ يلوح بيديه منتصراً.

ولعل هذا الفيديو يشبه إلى حد ما مشاهد رياضة التسلق التي يمارسها المحترفون في الجبال الشاهقة، إلا أن الفارق أن الشاب اليمني يقوم بفعلته دون أي أدوات سلامة.

يشار إلى أن الفيديو قوبل بردود أفعال متباينة، إذ عدّ بعض الناشطين أن هذه "مغامرة شجاعة"، في حين انتقد آخرون ما أقدم عليه الشاب بحدة، واصفين ما فعله بـ "الجنون" و"مخاطرة كانت قد تودي بحياته".