سعر الدولار الأمريكي في سوريا اليوم الإثنين 17 يناير 2022، يبحث المواطنون السوريون كل صباح عن سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية التي شهدت تراجعا في الفترات الأخيرة قبل أن تستقر على انخفاض منذ يومين، وتختلف سعر صرف العملات في البنوك عن السوق السوداء والشركات المالية والمصارف الرسمية، فيما حذر خبراء ومختصون من وصول التضخم في الاقتصاد السوري إلى مرحلة خطرة، بسبب ارتفاع الأسعار الذي ينعكس بالسلب على القيمة المالية للعملة السورية، ويؤدي إلى فقدان قيمتها.

ومطلع كل صباح يلجأ فريق وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، لوضع سعر الدولار الأمريكي في سوريا اليوم الإثنين 17 يناير 2022، عبر موقع الوكالة، الذي يلقى اهتماما من السوريين، وخاصة في ظل عدم الاستقرار الذي تشهده البلاد سواء سياسيا أو اقتصاديا، وهو ما يدفع إلى انخفاض العملة الرسمية للبلد الشامي ويمكن أن يؤدي إلى فقدان قيمتها.

سعر الدولار الأمريكي في سوريا اليوم الإثنين 17 يناير 2022

وشهد سعر صرف الدولار الأمريكي استقرار في سوريا اليوم الإثنين 17 يناير 2022 لدى السوق السوداء في البلاد، فيما استقر سعر الدولار في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند 3585 ليرة للشراء، و3620 ليرة للبيع.

وأدت الأحداث في سوريا إلى تذبذب الأسعار وعدم استقرارها وهو ما يبعث الخوف لدى المستثمرين والتجار وأصحاب رؤوس الأموال.

سعر الدولار الأمريكي في سوريا

ولا يقتصر البحث عن سعر الدولار الأمريكية مقابل الليرة السورية، بل يبحث عشرات الآلاف عن سعر العملات الأجنبية المتداولة أبرزها سعر اليورو الأوروبي مقابل الليرة السورية، كما يبحث عن سعر الجنيه الإسترليني مقابل الليرة السورية

وجلب إليكم فريق وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية سعر اليورو والإسترليني في سوريا.

سعر الدولار الأمريكي واليورو والإسترليني في سوريا اليوم الإثنين

هبط سعر اليورو مقابل الليرة السورية في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) اليوم الإثنين، عند4088 ليرة للشراء، و4133 ليرة للبيع.

كما تراجع سعر الجنيه الإسترليني في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ليسجل 4893 ليرة للشراء، و4951 ليرة للبيع.