بالأسماء : مداهمات واعتقالات واسعة في الضفة المحتلة

شنت قوات الاحتلال "الاسرائيلية" فجر اليوم الاثنين 17/1/2022، حملة اعتقالات واسعة في صفوف المواطنين من مناطق متفرقة بالضفة المحتلة بعد مداهمات واسعة لمنازل المواطنين .
وأفاد مراسلنا انه قد عرف من بين المعتقلين هم :
١. المحرر محمد البرغوثي- كوبر شمال رام الله
٢. المحرر جودت البرغوثي- كوبر
٣. المحرر غسان أبو عادي- كفر نعمة غرب رام الله
٤. المحرر إبراهيم أبو عادي- كفر نعمة
٥. يوسف حسن موسى- نعلين غرب رام الله
٦. بهاء دويكات- بيتا جنوب نابلس
٧. إبراهيم جمال- عزبة الطبيب شرق قلقيلية
٨. ليث عودة- عزبة الطبيب
٩. شادي أبو شارب- قلقيلية