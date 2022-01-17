بالأسماء : مداهمات واعتقالات واسعة في الضفة المحتلة

شنت قوات الاحتلال "الاسرائيلية" فجر اليوم الاثنين 17/1/2022، حملة اعتقالات واسعة في صفوف المواطنين من مناطق متفرقة بالضفة المحتلة بعد مداهمات واسعة لمنازل المواطنين .

وأفاد مراسلنا انه قد عرف من بين المعتقلين هم :

١. المحرر محمد البرغوثي- كوبر شمال رام الله

٢. المحرر جودت البرغوثي- كوبر

٣. المحرر غسان أبو عادي- كفر نعمة غرب رام الله

٤. المحرر إبراهيم أبو عادي- كفر نعمة

٥. يوسف حسن موسى- نعلين غرب رام الله

٦. بهاء دويكات- بيتا جنوب نابلس

٧. إبراهيم جمال- عزبة الطبيب شرق قلقيلية

٨. ليث عودة- عزبة الطبيب

٩. شادي أبو شارب- قلقيلية