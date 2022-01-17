الطقس: أجواء شديدة البرودة وعودة الامطار مساء الخميس

يكون الجو اليوم الاثنين صافياً بوجه عام وشديد البرودة في معظم المناطق ويتوقع تشكل الصقيع والانجماد في معظم المناطق خاصة خلال ساعات الصباح الباكر وساعات المساء والليل حيث يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية والرياح شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذه الليلة يكون الجو شديد البرودة ويتوقع تشكل الصقيع والانجماد في معظم المناطق ، والرياح شمالية الى شمالية شرقية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الثلاثاء 18/1/2022 تسود أجواء شديدة البرودة في ساعات الصباح مع خطر تشكل الصقيع والانجماد، وفي ساعات النهار يطرأ ارتفاع طفيف ويكون الجو غائماً جزئياً ومستقراً وبارداً بشكل ملموس خصوصاً في الجبال، وفي ساعات الليل يطرأ انخفاض ملموس من جديد وتسود أجواء شديدة البرودة مع اقتراب الحرارة من مستوى الصفر خصوصاً في الجبال العالية، وتكون الرياح جنوبية الى جنوبية غربية ليلاً، والله تعالى أعلم

الأربعاء : تتأثر البلاد تيارات هوائية باردة ورطبة وتهطل الأمطار في معظم المناطق وتكون غزيرة أحياناً، وتسود أجواء باردة بشكل لافت في معظم المناطق، وفي ساعات المساء والليل تضعف فرص الأمطار ونتأثر بأجواء شديدة البرودة مجدداً، وتكون الرياح شمالية غربية، والله تعالى أعلم