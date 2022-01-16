وفاة رضيع بفيروس كورونا بقطر

توفي، اليوم الأحد، رضيعٌ عمره 3 أسابيع نتيجة إصابة شديدة بفيروس كورونا الناقل لعدوى"كوفيد-19".

وأفادت وزارة الصحة في قطر، بأن "الطفل المتوفي لم يكن يعاني من أي حالة مرضية أخرى أو وراثية معروفة".

وأوضحت الصحة القطرية، "الموجة الحالية التي تشهدها الدولة من جائحة فيروس كورونا شملت عددا أكبر من الأطفال مما أدى إلى حاجة العديد منهم للرعاية الطبية".

الجدير بالذكر، أن قطر التي يبلغ عدد سكانها 2.6 مليون نسمة سجلت نحو 300 ألف إصابة بينها نحو 600 وفاة، فيما وصل عدد الإصابات اليومية في قطر إلى نحو 4 آلاف في الأيام الأخيرة.